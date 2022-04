Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelles révélations sur la prolongation de Dembélé !

Publié le 6 avril 2022 à 13h00 par T.M.

Suite à la dernière réunion entre Mateu Alemany et l’agent d’Ousmane Dembélé, la prolongation de l’ailier du FC Barcelone pourrait bien se rapprocher.

Après le feuilleton de cet hiver, on pensait que le divorce était acté entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé, qui est en fin de contrat. Il n’en est finalement rien. Alors que Xavi compte sur le Français, l’entraîneur du Barça a répété qu’il espérait voir son attaquant poursuivre l’aventure en Catalogne. Dans cette lignée, Joan Laporta et la direction blaugrana a laissé la porte ouverte à une prolongation de Dembélé. Mais encore faut-il trouver un accord. C’est pour cela que Mateu Alemany s’est dernièrement rendu au Maroc pour rencontrer Moussa Sissoko, agent d’Ousmane Dembélé.

