Mercato - PSG : La date est fixée pour la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid !

Publié le 6 avril 2022 à 11h45 par D.M.

A en croire la presse espagnole, Kylian Mbappé, s'il rejoint le Real Madrid, pourrait être présenté à la presse à la fin du mois de mai.

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire l'objet de nombreuses spéculations. Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin prochain, le joueur de 23 ans n'a pas encore décidé de son avenir et se questionne toujours. Une prolongation de courte durée ne déplaît pas à Kylian Mbappé, qui rêve aussi de porter le maillot du Real Madrid, selon les informations exclusives du 10Sport.com. Certains n'hésitent pas à se mouiller dans ce dossier comme Daniel Riolo. « Que va faire Mbappé ? Moi je le sais, mais ceux qui ne veulent pas m’écouter ou ne pas me croire peuvent encore se poser la question. Visiblement, ce sera plutôt au mois de mai qu’on le saura. Il veut attendre la fin de saison maintenant, pour enfin annoncer qu’il va rester » a-t-il confié au micro de l' After Foot sur RMC.

La présentation de Mbappé prévue fin mai ?