Mercato - Barcelone : Laporta va boucler un deal à 1 milliard d'euros !

Publié le 6 avril 2022 à 12h00 par D.M.

Courtisé par plusieurs clubs anglais, Ronald Araujo serait sur le point de prolonger son contrat avec le FC Barcelone. A l'instar d'Ansu Fati ou de Pedri, sa clause libératoire devrait attendre les 1 milliards d'euros.

Depuis plusieurs mois, Joan Laporta travaille sur la prolongation de plusieurs jeunes, perçus en interne comme l'avenir du FC Barcelone. Le président du club a déjà sécurisé l'avenir d'Ansu Fati et de Pedri et travaille activement sur les dossiers Gavi et Ronald Araujo. En ce qui concerne le défenseur uruguayen, un accord aurait été trouvé selon les informations de Gerard Romero. Sauf improbable retournement de situation, Araujo devrait signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone.

Les chiffres de l'opération Araujo dévoilés