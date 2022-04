Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’émir du Qatar prend une décision tonitruante pour Neymar !

Publié le 5 avril 2022 à 21h45 par B.C.

Comme annoncé par le10sport.com, le PSG ne cherche pas de porte de sortie à Neymar malgré sa saison décevante. Pour autant, à en croire la presse espagnole, l’émir du Qatar serait à l’écoute des éventuelles offres pour sa star brésilienne.

La tendance est-elle en train d’évoluer pour Neymar ? Comme vous l’a révélé le10sport.com après l’élimination du PSG en Ligue des champions, le club de la capitale ne cherche pas par tous les moyens à se séparer de l’international auriverde. Prolongé l’an dernier jusqu’en juin 2025, Neymar est toutefois loin de répondre aux attentes, ce qui pourrait amener le PSG à ne pas fermer complètement la porte à un départ cet été, en cas d’offre satisfaisante.

Le Qatar est à l’écoute des offres pour Neymar