Mercato - LOSC : Après son clash, Hatem Ben Arfa risque très gros !

Publié le 6 avril 2022 à 17h30 par Arthur Montagne

Alors qu'il s'en est pris à Jocelyn Gourvennec après le triste nul obtenu contre les Girondins de Bordeaux (0-0), Hatem Ben Arfa devrait être assez lourdement sanctionné par le LOSC.

Quelques semaines après son arrivée, Hatem Ben Arfa fait déjà des siennes au LOSC et a, selon toute vraisemblance, disputé son dernier match avec les Dogues à l'occasion du nul contre les Girondins de Bordeaux (0-0). Et pour cause, à l'issue de la rencontre, le meneur de jeu a eu une vive altercation avec Jocelyn Gourvennec. « On joue trop bas ici. On ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d'Europe. Ce n'est pas Guingamp ici ! », aurait lâché Ben Arfa à son entraîneur dans le vestiaire après une première explication musclée avec Tiago Djalo au point que l'adjoint de Jocelyn Gourvennec, Jorge Maciel, ait du intervenir afin d'éviter que les choses n'enveniment. « Ben Arfa a dégoupillé. Il était incontrôlable. Il s'en est pris verbalement au coach et à des membres du staff », a même expliqué un habitué du vestiaire lillois à France Bleu Nord . Une situation qui ne restera bien pas sans suite puisqu'elle est jugée inacceptable par la direction du LOSC.

Ben Arfa lourdement sanctionné ?