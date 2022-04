Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande décision est prise dans ce dossier XXL de Leonardo !

Publié le 6 avril 2022 à 16h45 par D.M.

Le FC Barcelone pourrait relancer la piste menant à Antonio Rüdiger notamment en cas de départ de Clément Lenglet dans les prochains mois.

Antonio Rüdiger s'approche de la fin de son contrat avec Chelsea. Pour l'heure, les négociations avec ses dirigeants au sujet d'une prolongation sont dans l'impasse. Son agent aurait commencé à sonder le marché pour lui trouver une nouvelle équipe. Le PSG suit sa situation depuis plusieurs mois et a les moyens de payer le salaire de 7M€ réclamé par le clan Rüdiger. Le FC Barcelone s'est retiré de ce dossier en raison de la prolongation de Ronald Araujo, mais pourrait bien le relancer dans les prochains mois.

Le Barça relancera la piste Rüdiger à une seule condition