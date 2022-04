Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid est confirmée !

Publié le 6 avril 2022 à 17h45 par D.M.

En Espagne, l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid ne fait plus le moindre doute. Certains évoquent une signature durant le mois de mai, d'autres à la fin du mois de juillet.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, rien n'est fait dans le dossier Kylian Mbappé. Un départ au Real Madrid à la fin de la saison semble être le scénario le plus probable, mais le PSG se bat comme un beau diable pour conserver sa star. Et la situation est en train peu à peu de s'inverser. Mbappé ne ferme, désormais, plus la porte à une prolongation de deux ans. Certains comme Daniel Riolo vont plus loin en affirmant que le joueur va rester au PSG.

Mbappé présenté en mai ou en juillet ?