Mercato - PSG : Tuchel, Ancelotti... Unai Emery analyse la malédiction du projet QSI !

Publié le 6 avril 2022 à 15h30 par Dan Marciano

Le PSG ne disputera pas les quarts de finale de Ligue des champions, mais verra trois de ses anciens entraîneurs se disputer le trophée. Une anomalie sur laquelle est revenue Unai Emery, aujourd'hui à Villarreal.

En 2011, Qatar Sports Investments posait ses valises à Paris avec l'ambition de mener le PSG vers les sommets européens. Pour diriger le club sur la scène européenne, Nasser Al-Khelaïfi a fait appel, ces dernières années, à des techniciens de qualité, qui avaient déjà faire leurs preuves en Coupe d'Europe comme Carlo Ancelotti, Unai Emery ou encore Thomas Tuchel. Mais malgré le recrutement de stars, le PSG n'a jamais fait mieux qu'une finale de Ligue des champions en 2020. Pire, certains entraîneurs passés par Paris ont réussi à soulever la coupe après leur départ. Un après son éviction, Carlo Ancelotti remportait la C1 avec le Real Madrid. Critiqué lors de son passage dans la capitale, Thomas Tuchel a mené Chelsea vers la victoire en 2021. Quant à Unai Emery, il n'a pas soulevé la Coupe aux grandes oreilles, mais la dernière Ligue Europa avec Villarreal. Ces trois techniciens sont encore en lice cette année en Ligue des champions. Quant au PSG, il ne fait plus partie de la compétition depuis sa défaite face au Real Madrid dirigé par un certain...Carlo Ancelotti. Mais pourquoi les techniciens ne réussissent pas au PSG ? Parti en 2018, Unai Emery a tenté de répondre à cette question dans les colonnes de L'Equipe.

« Pourquoi le PSG ne gagne pas ? Parce que c'est très difficile de battre des équipes comme le Bayern ou City »

Unai Emery a insisté sur la qualité des adversaires. « Pourquoi le PSG ne gagne pas ? Parce que c'est très difficile de battre des équipes comme le Bayern ou City. Regardez City avec Guardiola qui est pourtant le meilleur entraîneur du monde... L'entraîneur est une sorte de personnage suprême et seuls quelques élus sont des gagnants. Et parmi ces élus, un seul remporte la Ligue des champions. Est-ce que ça veut dire que les autres ne sont pas bons ? Bien sûr que non » a confié le technicien espagnol avant de louer les qualités des coachs passés par le PSG. « Trois anciens entraîneurs du PSG en quart de finale ? Ça veut dire que ce sont tous de très bons entraîneurs. S'ils n'y sont pas parvenus avec le PSG, c'est qu'il y a autre chose parce que le PSG... (il ne finit pas sa phrase). Cette année, ils ont fait un pas en arrière, mais j'ai dit à Nasser (Al-Khelaïfi) : "Tu vas gagner la Ligue des champions. Avec le temps, tu le gagneras". Il faut que quelqu'un casse le plafond. Le PSG est sur la bonne voie car il y a une certaine régularité dans les résultats et ils cherchent encore à progresser » a-t-il annoncé

« La clé est de gérer la frustration »