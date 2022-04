Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La sortie improbable de Tuchel sur Karim Benzema !

Publié le 6 avril 2022 à 14h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il s’apprête à croiser le fer avec le Real Madrid ce mercredi soir en Ligue des Champions, l’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel a confié qu’il recruterait bien Karim Benzema.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Real Madrid, Karim Benzema (34 ans) a réussi à s’imposer comme le leader offensif du club merengue depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, et le buteur français fait même partie des références mondiales à son poste. D’ailleurs, alors qu’il était présent en conférence de presse mardi avant le grand choc en Ligue des Champions entre le Real Madrid et Chelsea, Thomas Tuchel a confié qu’il se verrait bien recruter Benzema.

« Je recruterais Karim Benzema si je le pouvais »