Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, qui faut-il prolonger en priorité à Paris ?

Publié le 6 avril 2022 à 8h00 par La rédaction

Prêt à tout pour prolonger Kylian Mbappé, le PSG n’en oublie pas pour autant ses autres joueurs, souhaitant notamment renouveler les contrats de Marco Verratti, Marquinhos ou encore Presnel Kimpembe. Mais selon vous, quel dossier faut-il boucler en priorité après celui concernant le Bondynois ?

Logiquement, le PSG fait tout son possible pour parvenir à un accord avec Kylian Mbappé. Libre à l’issue de la saison, l’international français semblait promis au Real Madrid, mais le club de la capitale rattrape son retard au fil des semaines comme vous l’a révélé le10sport.com, au point que l’optimisme renaît au sein du club. Interrogé ce dimanche sur sa situation, Kylian Mbappé a reconnu qu’un avenir au PSG était possible à ses yeux. « Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr. Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix », a-t-il expliqué en zone mixte après la victoire contre Lorient (5-1) dimanche. « Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper. » Mais le PSG veut également blinder d’autres cadres de son effectif.

Quelle prolongation à boucler en priorité ?