Mercato - PSG : Le Qatar prépare un gros transfert... pour convaincre Mbappé !

Publié le 6 avril 2022 à 19h10 par A.M.

Toujours bien décidé à convaincre Kylian Mbappé de prolonger, le PSG souhaiterait recruter Christopher Nkunku, qui pourrait être un atout dans les discussions avec le Champion du monde.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a repris espoir pour une prolongation de Kylian Mbappé. L'attaquant français, dont le contrat s'achève en juin prochain, semblait très proche du Real Madrid, mais la tendance s'inverse dans ce dossier et une issue positive n'a plus rien d'utopique pour les Parisiens qui ne manquent pas d'imagination pour tenter de convaincre Kylian Mbappé.

Nkunku et Mbappé bientôt réunis ?