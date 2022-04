Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Real Madrid... La presse espagnole scelle l'avenir d'Haaland !

Publié le 7 avril 2022 à 14h30 par Dan Marciano mis à jour le 7 avril 2022 à 14h40

Erling Haaland souhaiterait quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison. Courtisé par le PSG et Manchester City, le buteur norvégien souhaiterait s'engager avec le Real Madrid.

On commence à y voir plus clair dans le dossier Erling Haaland. Depuis plusieurs mois, il est question d'un départ de l'international norvégien du Borussia Dortmund. Lié au club allemand jusqu'en 2024, l'avant-centre arrive au bout du parcours et a de grandes chances de quitter la Bundesliga si l'on en croit son agent. « Peut-être cet été, peut-être l'été d'après. Mais il y a de grandes chances qu'Erling parte cet été. Nous verrons. (…) C'est quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui cherche de nouveaux challenges. Et bien sûr, c'est aussi une question d'alternative. Vous ne changez que lorsque vous avez une meilleure alternative » avait confié Mino Raiola en décembre dernier. En mars et avril 2021, le représentant italo-néerlandais, mais aussi le père du joueur, avaient fait le tour de l'Europe et s'étaient entretenus avec plusieurs équipes afin de déterminer le meilleur point de chute. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG s'est positionné, mais attend de connaître l'issue du dossier Kylian Mbappé. Le FC Barcelone et Manchester City sont également présents. L'équipe entraînée par Pep Guardiola aurait transmis une première offre à Erling Haaland. Un salaire annuel de 28M€ selon les informations du Télégraph.

