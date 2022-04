Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Le Borussia Dortmund veut un joyau de Ligue 1 pour remplacer Haaland !

Publié le 7 avril 2022 à 9h14 par Alexis Bernard

Pour succéder à Erling Haaland, dont le départ cet été semble plus que probable, le Borussia Dortmund songe à un profil évoluant en Ligue 1. Un joueur que l’Europe entière s’arrache.

La lutte pour Erling Haaland est lancée depuis bien longtemps. Mais à ce jour, rien n’est fait pour le génie norvégien. Son agent, Mino Raiola, travaille d’arrache-pied pour lui trouver la plus belle porte de sortie. De son côté, le Borussia Dortmund ne se fait pas d’illusion. Conscient que son buteur prodige va quitter le nid, le club allemand s’active pour trouver son successeur. Et d’après nos sources, il y a un profil qui séduit grandement en Ligue 1. Il s’agit de l’attaquant du Stade de Reims, Hugo Ekitike. A bientôt 20 ans, le joyau rémois est courtisé par toute l’Europe. Cet hiver, Watford, Newcastle et surtout West Ham ont tenté de l’arracher à Reims. La dernière offre des Magpies montait jusqu’à 25 millions d’euros (avec bonus), montant jugé insuffisant par Reims. Dans le viseur du Borussia Dortmund à présent, Hugo Ekitike va avoir l’embarras du choix. Mais pas impossible que la succession d’Erling Haaland puisse le séduire…