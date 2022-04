Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de théâtre dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 7 avril 2022 à 8h15 par Th.B. mis à jour le 7 avril 2022 à 8h25

Bien qu’il ait été question de l’intérêt d’un autre cador européen que le Real Madrid dans la course à la signature de Kylian Mbappé, Liverpool ou encore Manchester City ne seraient à l’instant T pas dans le coup. Et cela vaudrait aussi pour tout autre équipe.

« Selon les infos qu’on m’a données, il y a un troisième club qui est entré dans la danse et ça peut aussi le faire réfléchir. Je ne connais pas l’identité de ce club mais ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas Barcelone. Ça m’a été confirmé par l’entourage. (…) Ça se joue entre le PSG, le Real et peut-être un autre » . Lundi soir, dans le cadre de son émission Rothen s’enflamme diffusée sur les ondes de RMC , Jérôme Rothen communiquait cette grosse information. L’ancien joueur du PSG et aujourd’hui consultant pour RMC Sport confirmait une tendance évoquée quelques heures plus tard par la Gazzetta dello sport , à savoir un potentiel intérêt de Manchester City ou de Liverpool, deux courtisans de longue date de Kylian Mbappé. Sous contrat au PSG jusqu’en juin prochain, Mbappé pourrait alors rejoindre Pep Guardiola ou Jürgen Klopp, qui avait contacté son entourage dès le printemps 2020 comme le10sport.com vous le révélait à l’époque.

À part le Real Madrid, aucun autre club dans le coup pour Mbappé !