Mercato - PSG : Mbappé peut causer un cataclysme à Paris cet été !

Publié le 7 avril 2022 à 6h45 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé prendrait en considération le fait de prolonger son contrat au PSG, une telle éventualité pourrait avoir des conséquences sur les dossiers Lionel Messi et Neymar selon la presse espagnole.

Et si Kylian Mbappé finissait par prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG ? Bien qu’un engagement moral envers le Real Madrid avait été pris par le joueur et son entourage au début de l’année civile, le champion du monde n’a clairement pas fermé la porte à la signature d’un nouveau bail au PSG au micro de Prime Video Sport dimanche. En parallèle, le10sport.com vous révélait le 29 mars que Mbappé prenait de plus en plus en considération une prolongation au PSG. Cependant, une telle éventualité aurait de grosses répercussions au niveau de l’effectif du PSG et pour les présences de Lionel Messi ou encore de Neymar.

Une prolongation de Mbappé synonyme de potentiels départs de Neymar ou Messi ?