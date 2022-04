Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar… Mbappé à l’origine d’un séisme dans le projet QSI ?

Publié le 6 avril 2022 à 19h15 par B.C.

Pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger, le PSG serait prêt à le consulter pour certaines décisions clés du recrutement, de quoi peut-être relancer l’avenir de Lionel Messi et Neymar.

« Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr. Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper. » Interrogé sur son avenir après le match contre Lorient (5-1), Kylian Mbappé a donné de l’espoir au PSG et à ses supporters pour une prolongation. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le club de la capitale rattrape effectivement son retard dans ce dossier, et Kylian Mbappé attend désormais d’en savoir plus sur l’avenir du projet QSI avant de trancher définitivement. Pour parvenir à ses fins, le PSG serait notamment disposé à lui donner un rôle-clé dans les prochaines décisions en lien avec le recrutement, de quoi peut-être relancer l’avenir de Neymar et Lionel Messi.

L’avenir de Neymar et Messi relancé… par Kylian Mbappé ?