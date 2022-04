Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Emmanuel Macron a jeté son ultime atout pour Kylian Mbappé !

Publié le 7 avril 2022 à 5h45 par Th.B.

En pourparlers avec le PSG pour éventuellement prolonger son contrat expirant à la fin de la saison, Kylian Mbappé verrait Emmanuel Macron mettre les pieds dans le plat.

Président de la République, du moins jusqu’au premier tour des élections dimanche, Emmanuel Macron serait un membre actif en coulisse du feuilleton Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison au PSG, Mbappé pourrait ne pas prolonger son engagement envers le PSG, bien que le10sport.com vous a révélé à la toute fin du mois de mars que l’attaquant du Paris Saint-Germain prenait de plus en plus en considération une prolongation de contrat. Et afin de bloquer la détermination du Real Madrid de recruter Kylian Mbappé en tant qu’agent libre à l’intersaison, le PSG emploierait un bel atout.

Mbappé ambassadeur de la France aux Jeux Olympiques de Paris ?