Mercato - ASSE : Dupraz n’a rien pu faire pour Cabella !

7 avril 2022

Alors qu'il a finalement opté pour un retour à Montpellier, Rémy Cabella justifie son choix après que son nom a circulé du côté de l'ASSE notamment.

Rémy Cabella va bien faire son retour dans l'un de ses anciens clubs de Ligue 1. Mais alors qu'il était annoncé dans le viseur de l'ASSE, il s'est finalement engagé avec Montpellier. En effet, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Rémy Cabella a quitté le club russe de Krasnodar et s'est donc retrouvé sur le marché. En plus des Verts, l'Olympiakos était également dans le coup, mais il explique sa décision.

Cabella justifie son choix