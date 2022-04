Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli réclame du lourd à McCourt pour cet été !

Publié le 7 avril 2022 à 3h30 par A.M.

Bien décidé à poursuivre sur sa lancée la saison prochaine, Jorge Sampaoli espère voir débarquer de gros renforts cet été.

Au micro de Canal+ , Jorge Sampaoli expliquait qu'il avait besoin de renforts afin de continuer à avoir de bons résultats : « Cette équipe peut progresser. Elle va progresser avec des joueurs qui ont le niveau pour la faire progresser. Pour ce type de jeu, comme le fait Manchester City, il faut des joueurs qui ont les capacités pour gagner des matches de cette manière (...) J’ai donc besoin de joueurs qui au-delà d’assimiler l’idée, ont la qualité pour l’appliquer ». Et selon Jean-Charles de Bono, l'entraîneur de l'OM commence déjà son forcing en vue du mercato estival.

«Sampaoli anticipe, il tape à la porte de McCourt»