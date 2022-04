Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gignac, Milan… Florian Thauvin livre les dessous de son départ !

Publié le 6 avril 2022 à 14h30 par T.M.

L’été dernier, arrivé au terme de son contrat à l’OM, Florian Thauvin a choisi de rejoindre André-Pierre Gignac chez les Tigres. Un choix évoqué par le principal intéressé.

A 29 ans, Florian Thauvin a surpris tout le monde au moment de faire un choix pour la suite de sa carrière. Arrivant au terme de son contrat avec l’OM, le champion du monde avait de nombreuses options qui s’offraient à lui. Sur la Canebière, on souhaitait le conserver. Pablo Longoria s'est démené pour tenter de lui faire signer un nouveau contrat. En vain. Dans le même temps, différents clubs européens le courtisaient à l’instar du Milan AC ou encore de Naples. Finalement, Thauvin a fait un tout autre choix en filant au Mexique afin de rejoindre André-Pierre Gignac chez les Tigres. De quoi en étonner plus d'un mais l'ancien joueur de l'OM était visiblement décider à s'offrir ce nouveau challenge.

« Normalement, mon avenir devait s’inscrire à Milan »