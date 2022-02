Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a connu un terrible échec avec Florian Thauvin !

Publié le 23 février 2022 à 5h30 par T.M.

L’été dernier, Florian Thauvin a pris la direction du Mexique et des Tigres. Un départ que Pablo Longoria a pourtant tenté d’empêcher…

Après avoir longtemps fait le bonheur de l’OM, Florian Thauvin a décidé d’ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Et le champion du monde n’a pas manqué d’étonner tout le monde. A 29 ans, Thauvin a encore de belles années devant, mais voilà qu’il a décidé de mettre le cap vers l’ouest, de traverser l’Atlantique pour s’installer au Mexique et rejoindre les Tigres, où évoluait déjà André-Pierre Gignac. C’est donc libre que Thauvin a quitté l’OM et ce malgré les différentes manoeuvres de Pablo Longoria, président phocéen.

« Il y a eu des discussions avec Pablo Longoria »