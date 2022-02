Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce grand plan de Neymar tombe déjà à l’eau…

Publié le 23 février 2022 à 5h15 par T.M.

Alors que Neymar verrait d’un bon oeil la possibilité d’évoluer avec Antony, son compatriote, au PSG, le joueur de l’Ajax Amsterdam pourrait avoir d’autres plans pour son avenir.

Avec le possible départ de Kylian Mbappé en fin de saison, le PSG va devoir se pencher sur la question de la succession du Français. Alors que Leonardo serait déjà au travail, plusieurs noms circulent aux abords du Parc des Princes. Et dans le vestiaire de Pochettino, on aurait également quelques idées. Dernièrement, la presse néerlandaise expliquait que Neymar et Marquinhos ne diraient pas non à une arrivée de leur compatriote brésilien, Antony, qui rayonne cette saison avec l’Ajax Amsterdam.

L’Angleterre ou l’Espagne ?