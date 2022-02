Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour Leonardo avec ce compatriote de Neymar !

Publié le 22 février 2022 à 15h45 par Th.B.

D’après la presse néerlandaise, Antony serait une piste qui pourrait prendre de l’ampleur au PSG prochainement et d’autant plus si Kylian Mbappé quittait le club. Néanmoins, l’ailier de l’Ajax Amsterdam a clairement fait savoir qu’il privilégiait l’Angleterre et l’Espagne.

En marge du prochain mercato estival et de l’éventuelle succession de Kylian Mbappé dont le contrat prendra fin le 30 juin, le PSG scruterait le marché des transferts. D’Erling Braut Haaland à Ousmane Dembélé en passant par Robert Lewandowski, les options semblent se multiplier du côté due la direction sportive de Leonardo. Néanmoins, une tout autre piste pourrait prendre de l’ampleur à Paris en raison de « l’enclave brésilienne » présente au club d’après le journaliste du Telegraaf Valentin Driessen . « Au PSG, il y a une très grande enclave brésilienne avec deux joueurs très importants de l'équipe brésilienne : Marquinhos et Neymar. Le PSG pourrait bien être un candidat pour obtenir Antony ». Néanmoins, selon 90min , l’attaquant de l’Ajax Amsterdam pour qui le club réclamerait une indemnité de transfert de 60M€, privilégierait la Premier League ou la Liga. Et ce n’est pas le principal intéressé qui dira le contraire.

« Quand le moment sera venu, j'espère pouvoir jouer en Premier League ou en Liga »