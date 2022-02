Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Grande nouvelle pour Ancelotti avec cette piste de Ligue 1 !

Publié le 22 février 2022 à 13h10 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Jason Denayer serait tout proche d’un départ. Le Belge n’a toujours pas prolongé et l’OL ne semble pas disposé à accéder à ses demandes salariales.

Mise à mal par l’attaque du PSG, la défense du Real Madrid a besoin de sang neuf. Même si David Alaba et Eder Militao ont maintenu le cap avec brio pendant 93 minutes, ils ont fini par rompre. Et derrière eux, c’est le vide ou presque. Carlo Ancelotti mise sur ses deux centraux depuis le début de saison et une blessure serait plus qu’embarrassante pour le technicien italien. Pour suppléer Alaba et Militao, le Real Madrid penserait à Jason Denayer. Et le dossier pourrait être facilité par le défenseur de l’OL…

Jason Denayer devrait partir libre