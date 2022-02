Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Pochettino… La révolution du Qatar est en marche !

Publié le 22 février 2022 à 12h30 par G.d.S.S. mis à jour le 22 février 2022 à 12h39

Alors qu’un changement d’entraîneur est annoncé avec insistance dans les rangs du PSG pour les mois à venir, les différentes révélations de la presse étrangère ce mardi semblent plus que jamais confirmer cette tendance. Mauricio Pochettino est donc directement concerné, au même titre que Zinedine Zidane…

En plus du feuilleton Kylian Mbappé qui ne cesse de faire couler d’encre étant donné que l’attaquant français arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, le Qatar est également préoccupé par un autre sujet majeur : le cas Mauricio Pochettino. L’entraîneur argentin, qui souhaitait déjà claquer la porte du Parc des Princes l’été dernier pour retourner à Tottenham, fait toujours office de priorité dans l’esprit des dirigeants de Manchester United pour venir prendre la relève de Ralf Rangnick à l’issue de la saison. Comme le10sport.com vous l’a par ailleurs révélé en exclusivité, l’opération Zinedine Zidane prend forme au PSG et fait office de priorité au Qatar pour remplacer Pochettino, et ce scénario se précise de jour en jour.

Zidane se rapproche, le Real Madrid débarque pour Pochettino

Le journaliste espagnol Eduardo Inda a annoncé dans l’émission El Chiringuito lundi soir que Zinedine Zidane avait déjà bouclé son arrivée au PSG l’été prochain, et qu’il envisageait déjà de recruter Cristiano Ronaldo dans la capitale : « Zidane, qui sera le nouvel entraîneur du PSG, veut Cristiano pour son projet et il a dit oui », a annoncé Inda. La tendance est donc claire, Zinedine Zidane devrait être l’heureux élu pour succéder Mauricio Pochettino, qui pourrait quant à lui rejoindre… le Real Madrid ! Le Daily Mail a en effet révélé ce mardi que le club merengue, déjà intéressé par son profil l’été dernier, souhaitait plomber les plans de Manchester United et attirer Pochettino pour remplacer Carlo Ancelotti en fin de saison. Un renfort qui pourrait d’ailleurs optimiser les chances du Real Madrid d’obtenir la signature de Kylian Mbappé, les deux hommes étant proches au PSG selon le média anglais.

« Le PSG ? Zidane est ouvert à tout… »