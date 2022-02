Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe de la presse anglaise sur l’avenir de Pochettino !

Publié le 22 février 2022 à 8h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ du PSG l’été prochain, Mauricio Pochettino figure sur les tablettes de Manchester United depuis un bon moment. Mais le Real Madrid est en train de tout relancer pour l’avenir du technicien argentin…

Mauricio Pochettino et le PSG, ça sent la fin ! Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité dès le mois de novembre dernier, le départ de l’entraîneur argentin n’est plus un sujet tabou en interne au sein de la direction du club de la capitale, et l’idée fait également son chemin du côté de Doha où Zinedine Zidane fait office de priorité. Et alors que Manchester United semble bien déterminé depuis cet hiver à accueillir Pochettino à bras ouvert, un autre cador européen rêve à son tour de l’entraîneur du PSG.

Le Real Madrid vient contrarier MU pour Pochettino !