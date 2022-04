Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid sent monter le danger pour Mbappé…

Publié le 6 avril 2022 à 22h15 par La rédaction

Karim Benzema a exprimé son envie d’évoluer avec Kylian Mbappe dans les colonnes de l’Equipe. Décryptage.

Karim Benzema, interrogé dans les colonnes de L’Equipe, a lancé un énorme appel du pied à Kylian Mbappé, avec qui l’entente est déjà excellente en équipe de France : « Avec Mbappé, on s’entend bien car on sait ce que l’autre va faire. Par exemple, on aime tous les deux aller à gauche mais on n’y sera jamais tous les deux en même temps : l’autre viendra à l’intérieur, ou prendra la profondeur… Il pourrait le troisième élément du Real Madrid avec Vinicius et moi ? Oui, je le dis souvent… J’aime jouer avec lui en sélection et j’aimerais jouer avec lui en club. Je pense qu’on marquerait le double de buts. Ou peut-être même le triple ! (rires) ».

Inquiétude en interne au Real Madrid ?

Le fait que Karim Benzema monte comme cela au créneau n’est probablement pas anodin. Quand on sait l’excellente relation entre les deux joueurs, que Benzema lance ces déclarations, en forme d’appel, en dit long sur l’inquiétude qu’ont provoquée en interne à Madrid les phrases récentes de Kylian Mbappe sur une éventuelle prolongation de contrat avec le PSG. Dans le cas inverse, l’attaquant madrilène n’aurait probablement pas ressenti le besoin d’appuyer autant sur le sujet dans ses déclarations.