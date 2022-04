Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une énorme ouverture pour cette piste XXL !

Publié le 7 avril 2022 à 1h45 par La rédaction

Libre en juin prochain, Antonio Rüdiger intéresse plusieurs grands clubs européens, dont le PSG et le Real Madrid. Toutefois, le club madrilène aurait lâché l’affaire en raison des exigences salariales du défenseur de Chelsea.

Le PSG continue de préparer son mercato estival. Après avoir connu une nouvelle désillusion européenne, le club de la capitale sera attendu au tournant cet été. En parallèle du dossier Mbappé qui va prendre beaucoup de place, le PSG cherchera à recruter un défenseur central. Libre en juin prochain, Antonio Rüdiger est l’une des idées de Leonardo. L’international allemand intéresse également la Juventus, le FC Barcelone, le Bayern Munich sans oublier le Real Madrid.

Le Real Madrid lâche le dossier Rüdiger