Mercato - PSG : Macron aurait fait une incroyable promesse à Mbappé pour sa prolongation !

Publié le 6 avril 2022 à 18h10 par B.C.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé reste très incertain, Emmanuel Macron resterait attentif à la situation de l’attaquant du PSG. D’ailleurs, le président de la République aurait de grands projets pour le joueur, en vue des JO de Paris 2024.

Pour Kylian Mbappé, rien n’est joué comme vous l'a révélé le10sport.com ! Dimanche après la victoire contre Lorient (5-1), l’attaquant du PSG n’a pas écarté la possibilité de prolonger avec le club de la capitale, et ce malgré l’intérêt du Real Madrid à son égard. « Je n'ai pas fait mon choix. Je n'ai pas pris ma décision. Je réfléchis car il y a des nouveaux éléments, plein de choses et de nouveaux paramètres », a déclaré Mbappé au micro de Prime Vidéo . Au sein du PSG, la prolongation du Bondynois est logiquement vue comme une priorité, mais ce dossier serait également suivi de près au plus haut sommet de l'Etat puisque le président Emmanuel Macron militerait en interne pour que Kylian Mbappé prolonge au PSG. D’ailleurs, le candidat à sa propre réélection aurait une idée pour convaincre l’attaquant.

Macron voudrait faire de Mbappé l’ambassadeur de Paris pour les JO 2024