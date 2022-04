Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Amine Harit annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 6 avril 2022 à 15h10 par G.d.S.S.

Attiré par l’OM l’été dernier sous la forme d’un prêt sans option d’achat, Amine Harit n’est aujourd’hui pas forcément plus avancé sur son avenir comme il l’a indiqué en conférence de presse.

Actuellement en jambes avec l’OM où il enchaine les performances convaincantes après avoir vécu un début de saison plus compliqué, Amine Harit (24 ans) ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. L’international marocain est actuellement prêté sans option d’achat par Schalke 04 à l’OM, et alors que son contrat avec le club allemand court jusqu’en juin 2024, Harit devrait être mis sur le marché l’été prochain. Mais sera-t-il transféré définitivement à l’OM ?

« On discutera avec l’OM et Schalke en fin de saison »