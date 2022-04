Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a un nouvel atout impressionnant pour Mbappé !

Publié le 7 avril 2022 à 3h15 par A.M.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain, le PSG aurait un nouvel atout pour convaincre son attaquant de prolonger.

Ces derniers jours, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, mais également de l'ECA, se défendait d'avoir confectionner un nouveau fair-play financier qui avantagerait le club parisien? « Ce processus a commencé bien avant que je ne devienne président de l'ECA. Ensuite, l'ECA est une affaire de leadership collectif - notre ExCo, nos vice-présidents, notre conseil exécutif - de nombreux organes de décision, tous transparents, tous impliquant des clubs de toutes tailles. Pensez-vous, même si je suis président de l'ECA, qu'un club peut faire quelque chose que les 246 autres clubs et toutes les autres parties prenantes ne veulent pas ? C'est de la folie », confiait-il à la BBC .

Le PSG aidé par le fair-play financier ?