Foot - Mercato

Mercato : Lukaku toujours sur le départ à Chelsea ?

Publié le 7 avril 2022 à 8h37 par La rédaction mis à jour le 7 avril 2022 à 8h38

Après être passé proche d’un départ en janvier dernier, Romelu Lukaku envisagerait toujours de quitter Chelsea, et l’Inter reste sur les rangs pour son ancien buteur belge.