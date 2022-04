Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision déjà prise pour Kylian Mbappé ? La réponse !

Publié le 7 avril 2022 à 17h45 par Th.B.

Alors que le Real Madrid semble toujours être aussi prêt à accueillir Kylian Mbappé à la Casa Blanca, le PSG disposerait de ses chances de prolonger le contrat de son attaquant. Mais de son côté, Mbappé n’aurait pas encore tranché.

Kylian Mbappé finira-t-il par apposer sa signature sur un contrat à courte durée au PSG ? Malgré un engagement moral pris envers le Real Madrid à la nouvelle année comme le10sport.com vous le révélait en janvier dernier, on vous a dévoilé le 29 mars que la donne avait considérablement évoluée. En effet, à présent, comme l’attaquant du PSG l’a fait savoir à Prime Video Sport , une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain n’est clairement pas écartée. Et selon les informations exclusives du 10sport.com, cette option est de plus en plus prise en considération par le clan Mbappé. De quoi mettre un terme au feuilleton qui entoure le champion du monde depuis plus d’un an désormais ? Pas vraiment.

Pas de décision finale pour Mbappé, le PSG et le Real en attente !