Mercato - Barcelone : La révolution de Joan Laporta va prendre un gros tournant !

Le FC Barcelone aurait du pain sur la planche pour le dégraissage d’effectif de Xavi Hernandez souhaité par différents membres de la direction blaugrana. Entre les poids morts et les cas épineux, les départs escomptés devraient dicter le mercato d’été du président Joan Laporta.

La révolution évoquée par Joan Laporta lors de sa campagne présidentielle à l’hiver 2021 du FC Barcelone semble avoir bel et bien débutée. En effet, en plus des gros départs de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann à la dernière intersaison, des grands noms tels que Memphis Depay, Pierre-Emerick Aubameyang, Dani Alves ou encore Ferran Torres ont déposé leurs valises en Catalogne depuis. De plus, l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta est parvenue à boucler le retour d’un ancien de La Masia , parti en 2015, en la personne d’Adama Traoré. D’ailleurs, grâce au partenariat lucratif signé avec Spotify pour les quatre prochaines saisons ainsi que l’accord CVC Partners, le FC Barcelone aurait des armes pour renforcer les lignes de l’effectif de Xavi Hernandez à l’occasion du mercato estival à venir. Néanmoins, un dégraissage du groupe serait tout de même inéluctable et passerait pas les éventuels départs de plusieurs indésirables.

Les poids morts de Xavi

Malgré sa prolongation de contrat en mai 2021, la première opération rénovation de l’ère-Joan Laporta, Oscar Mingueza ne serait plus du tout le bienvenu au FC Barcelone. Il serait d’ailleurs le premier partant souhaité par les décideurs du Barça avec un certain Samuel Umtiti qui a cependant fait un gros sacrifice financier au mois de janvier pour permettre au Barça d’enregistrer les arrivées de ses recrues hivernales. Et ce n’est pas Samuel Marsden qui dira le contraire. « L'avenir de Riqui, Braithwaite, Mingueza, Umtiti ? Les cas de Riqui, Oscar et Umtiti sont très clairs. Braithwaite est théoriquement heureux d'attendre et de se battre pour sa place » . Selon le journaliste d’ ESPN qui s’est confié à barcastuff.id , les départs de Riqui Puig, d’Oscar Mingueza et de Samuel Umtiti seraient non négociables. Pour Martin Braithwaite, le Mondial avec le Danemark au Qatar en novembre pourrait l’inciter à aller chercher du temps de jeu ailleurs afin de mettre toutes les chances de son côté de participer à la Coupe du monde avec sa sélection. « Il faut aussi tenir compte du fait que c'est une année de Coupe du monde et qu'il veut faire partie de l'équipe du Danemark ». Mais qu’en est-il du cas Clément Lenglet qui ne semble pas faire partie des incontournables de Xavi Hernandez en défense centrale ?

Le cas Clément Lenglet

Selon les informations divulguées par Samuel Marsden, Xavi Hernandez apprécierait le profil de Clément Lenglet. Pour autant, l’entraîneur du FC Barcelone lui préférerait les options Gerard Piqué, Ronald Araujo et Eric Garcia. Et en raison de l’éventuelle signature d’Andreas Christensen, le temps de jeu de Lenglet serait encore plus minime, lui qui ne pourrait avoir sa chance que par le biais d’une cascade de blessures. En amont du mercato estival, Clément Lenglet serait susceptible d’envisager une porte de sortie pour la suite de sa carrière selon le journaliste de d’ ESPN.

