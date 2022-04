Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mère de Mbappé réagit à la bombe lâchée pour sa prolongation !

Publié le 7 avril 2022 à 16h45 par B.C.

Alors que les rumeurs concernant l’avenir de Kylian Mbappé se multiplient, la mère de l’international français a fait passer un message clair sur les réseaux sociaux.

Entre une prolongation au PSG et un départ vers le Real Madrid, Kylian Mbappé a le choix. Libre à l’issue de la saison, l’international français est annoncé avec insistance en Espagne depuis son départ avorté l’été dernier, mais le PSG n’abdique pas et croit en ses chances de rattraper son retard dans ce dossier. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Kylian Mbappé n'écarte plus l'idée d'une prolongation de contrat au PSG, et ce mercredi soir, Sky Sports a indiqué pour sa part que l’attaquant de 23 ans se dirigeait bel et bien vers un nouveau bail. Cependant, le clan Mbappé a tenu à rétablir ses vérités.

La mère de Mbappé confirme que rien n’est décidé