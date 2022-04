Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barça... Mohamed Salah a tranché pour son avenir !

Publié le 7 avril 2022 à 15h15 par D.M.

Courtisé par le PSG et le FC Barcelone, Mohamed Salah aurait pris la décision de prolonger son contrat avec Liverpool selon les ministre égyptien des sports.

Lié à Liverpool jusqu'en 2023, Mohamed Salah aurait reçu plusieurs propositions ces dernières semaines. Selon As , l'international égyptien aurait été contacté par le PSG, mais aussi par le FC Barcelone. Le joueur était annoncé sur le départ, d'autant que les négociations avec Liverpool pour une prolongation semblaient au point mort. Mais la tendance semble s'être inversée. A en croire les informations du Mirror , Salah serait finalement sur le point d'étirer son bail avec les Reds .

Salah aurait décidé de prolonger avec Liverpool