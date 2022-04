Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubayemang totalement impuissant dans ce dossier brûlant ?

Publié le 7 avril 2022 à 13h00 par G.d.S.S.

Recruté par le FC Barcelone en janvier, Pierre-Emerick Aubameyang y a retrouvé son compère Ousmane Dembélé. Mais la presse catalane qu’il n’aura pas pour autant un rôle majeur dans la décision finale de l’attaquant français, qui arrive en fin de contrat…

« Nous avons discuté un peu, à la fin ce sera sa décision. Je voudrais qu'il reste. Je suis très heureux de jouer avec lui en ce moment, on verra ce qui se passe... », indiquait Pierre-Emerick Aubameyang en mars sur l’avenir très incertain d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone, l’international français arrivant au terme de son contrat avec le club catalan. Et le Barça peut-il justement compter sur cette proximité entre Aubayemang et Dembélé qui avaient déjà brillé ensemble par le passé au Borussia Dortmund ?

Aubameyang n’aura aucun impact pour Dembélé