Mercato - PSG : Le clan Dembélé a posé ses conditions au FC Barcelone !

Publié le 7 avril 2022 à 9h15 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le FC Barcelone et annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Ousmane Dembélé a fait passer un message très clair au club catalan par le biais de ses agents.

Ousmane Dembélé (24 ans) et le FC Barcelone, c’est bientôt la fin ? L’ancien attaquant du Stade Rennais arrivera au terme de son contrat avec le club blaugrana en juin prochain, et les négociations s’intensifies en coulisses puisque le Barça semble déterminé à conserver Dembélé. Mais ce dernier aurait un accord contractuel avec le PSG depuis quelques semaines, ce qui pourrait compliquer la tâche du FC Barcelone. Et les agents d’Ousmane Dembélé ont posé leurs conditions…

Dembélé réclame un effort sur le salaire...