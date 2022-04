Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grosse révélation sur l’avenir d’Amine Harit !

Publié le 7 avril 2022 à 9h10 par T.M.

Prêté jusqu’à la fin de la saison à l’OM, Amine Harit ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Et pour le moment, le voir rester sur la Canebière n’est pas si évident.

Après des moments compliqués à l’OM, Amine Harit retrouve actuellement des couleurs. Une situation qui relance les questions sur son avenir alors que son prêt expire à la fin de la saison. Sous contrat jusqu’en 2024 avec Schalke 04, le Marocain pourrait d’ailleurs être vendu à l’intersaison compte tenu des besoins financiers du club allemand. Alors qu’Amine Harit ne dirait pas non pour poursuivre l’aventure à l’OM, il expliquait ce mercredi en conférence de presse : « Mon but c'est de finir bien finir la saison. Mais mon avenir n'est pas lié à la montée de Schalke dans l'élite. On discutera à la fin avec l'OM et avec Schalke ».

L’OM n’a pas encore bougé !