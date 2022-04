Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Accord déjà bouclé entre le Qatar et Ousmane Dembélé ? La réponse !

Publié le 7 avril 2022 à 8h45 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Ousmane Dembélé disposerait déjà d’un accord avec le PSG pour débarquer cet été à en croire plusieurs sources. Cependant, la réalité serait différente.

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Ousmane Dembélé voit son avenir s’écrire en pointillé. Poussé vers la sortie par le FC Barcelone cet hiver, le champion du monde tricolore verrait d’un bon œil un avenir en Catalogne, mais pour cela, les deux parties doivent parvenir à un accord sur le plan financier, ce qui n’est pas gagné. Même si les discussions entre l’agent d’Ousmane Dembélé et les dirigeants Barça ont récemment repris, ces derniers restent pessimistes, ne voulant pas revoir leur offre à la hausse. Une situation qui pourrait profiter au PSG, qui suit de près l’avancée des négociations.

Pas d’accord entre le PSG et Dembélé