Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation de taille sur le choix de Dembélé !

Publié le 6 avril 2022 à 20h15 par B.C.

Dans le collimateur du PSG, Ousmane Dembélé pourrait encore rester au FC Barcelone, avec qui les discussions ont récemment repris. Pour autant, l’international français n’a pas encore pris sa décision.

Libre à l’issue de la saison, Ousmane Dembélé est dans le flou pour son avenir. Alors que le départ de l’attaquant du FC Barcelone semblait inéluctable, son agent a récemment repris les discussions avec les dirigeants afin de trouver un terrain d’entente pour une prolongation. À Barcelone, on espère encore convaincre Ousmane Dembélé d’apposer sa signature sur un nouveau bail, et ce même si l’on pense en interne que le principal intéressé s’est déjà mis d’accord avec le PSG. Cependant, rien ne serait joué dans le dossier.

Ousmane Dembélé n’a pas tranché