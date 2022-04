Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incroyable projet monté par le Qatar pour retenir Mbappé !

Publié le 6 avril 2022 à 19h30 par Bernard Colas mis à jour le 6 avril 2022 à 20h15

En prenant la parole ce dimanche, Kylian Mbappé a confirmé que rien n’était joué pour son avenir, comme vous l’avait révélé le 10 Sport quelques jours auparavant. En interne, le PSG s’active pour mettre au point son ultime offre, celle qui devra convaincre l’international français de recaler le Real Madrid cet été. Et pour parvenir à ses fins, l’état-major qatari semble prêt à tout.

« Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr . » Avec ces quelques mots, Kylian Mbappé est parvenu à redonner le sourire à des supporters parisiens encore meurtris par le nouveau fiasco européen de leur club survenu quelques jours auparavant à Madrid. Auteur d’une prestation XXL de plus sous le maillot du PSG face à Lorient (5-1), Kylian Mbappé a confirmé après la rencontre qu’un avenir à Paris était encore possible pour lui, alors que son bail arrive à expiration. « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres », a-t-il indiqué au micro de Prime Vidéo . Une sortie qui a évidemment fait grand bruit mais qui n’est pas si surprenante que cela dans l’état actuel des choses. Quelques jours auparavant, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le PSG était en train de rattraper son retard dans ce dossier que l’on pensait perdu d’avance. Et pour cause, Kylian Mbappé possède déjà un accord moral avec le Real Madrid en vue de la saison prochaine. S’il part, le Bondynois ira donc du côté de la Casa Blanca , mais ce dernier n’a pas encore acté son départ et reste à l’écoute des arguments de sa direction, visiblement prête à tout pour parvenir à ses fins.

JO, capitanat, droits à l’image… De grandes promesses faites à Mbappé ?

En coulisse, le PSG s’active à quelques semaines de la fin de saison, et tous les arguments sont bons pour tenter de convaincre Kylian Mbappé d’apposer sa signature sur un nouveau bail de courte durée, probablement de deux années. Sur le plan financier, un contrat colossal attend évidemment le Bondynois s’il acceptait de rester à Paris. D’après Le Parisien , une prime à la signature de 100M€ sera offerte à l’attaquant de 23 ans, qui pourrait obtenir de surcroît un salaire annuel de 50M€ nets. Pour autant, l’aspect économique n’est pas le plus important aux yeux du joueur, conscient qu’il disposera d'émoluments colossaux quelle que soit sa décision. Afin de devancer le Real Madrid, le PSG est notamment prêt à accorder à Kylian Mbappé une souplesse importante sur la thématique des droits d’image comme vous l’a expliqué dernièrement le 10 Sport , un sujet décisif aux yeux de l’international tricolore, qui a refusé dès le début du dernier rassemblement de prendre part aux opérations marketing liées aux sponsors de la FFF, voulant ainsi contrôler l’utilisation de son image et ne pas être associé à certaines marques de paris en ligne ou d’acteurs de la « malbouffe ». Lors de son arrivée à l’été 2017, le Bondynois avait consenti de gros efforts sur ce point-là, mais la donne a logiquement évolué depuis du fait de son changement de statut. Selon les récentes informations du Parisien , Kylian Mbappé est désormais consulté pour des opérations avec les sponsors du PSG et il ne compte pas revenir en arrière avec son prochain contrat. À l’instar de Lionel Messi, le numéro 7 pourrait alors avoir la mainmise sur ce domaine s’il venait à renouveler son bail, une garantie qu’il n’est pas certain de décrocher du côté de Madrid. Réticent à l’idée de voir son joueur partir à Tokyo pour les derniers JO, l’écurie parisienne est également disposée à changer son fusil d’épaule pour les Olympiades de 2024 se déroulant dans la capitale, un objectif majeur aux yeux de Kylian Mbappé. Selon la Cuatro , le PSG voudrait même lui proposer d'être l'ambassadeur de Paris pour les prochains Jeux sur le sol français, une promesse qui émanerait directement d’Emmanuel Macron, très attentif à l’évolution de ce dossier, tout comme l’ancien président Nicolas Sarkozy. Enfin, les Qataris pourraient accorder un privilège symbolique avec le brassard de capitaine. D’après L’Équipe , plusieurs membres de la direction considèrent en interne que le brassard pourrait être un argument supplémentaire pour prouver à Kylian Mbappé son importance dans le projet QSI, une éventualité également évoquée par la Cuatro . Des éléments importants mais pas cruciaux pour autant, puisque l’ancienne pépite de l’AS Monaco attend avant tout des garanties sportives pour l’avenir.

Nkunku, Dembélé, Zidane… Un recrutement sur mesure