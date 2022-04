Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Recalé par Caïazzo et Romeyer, un gros investisseur rachète un autre club français!

Publié le 6 avril 2022 à 18h30 par A.M.

Un temps positionné pour racheter l'ASSE, le fonds d'investissement américain 777 Partners est finalement entré en négociations exclusives pour reprendre le Red Star.

Depuis quasiment un an, la vente de l'AS Saint-Etienne ne cesse d'être commentée. Et pour cause, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient annoncé vouloir céder leur part, et depuis plusieurs investisseurs se sont positionnés dans l'espoir de reprendre les Verts. En vain. En effet, pour différentes raisons, les deux propriétaires de l'ASSE ont repoussé les projets qui se sont présentés à eux, et songeraient même à renoncer à une vente puisque, selon les informations de BUT Football Club , l'accord entre la LFP et CVC pourrait garantir 30M€ au club du Forez en cas de maintien en Ligue 1. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo seraient désormais à la recherche d'un investisseur qui entrerait dans le capital de l'ASSE en tant qu'actionnaire minoritaire. Une chose est sûre, ce ne sera pas 777 Partners.

777 Partners négocie avec le Red Star