Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Gros coup de tonnerre pour la vente de l’ASSE ?

Publié le 6 avril 2022 à 9h10 par T.M.

Cela fait quasiment près d’un an que Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont mis l’ASSE en vente. Toutefois, aujourd’hui, les choses ont visiblement changé à ce sujet. Explications.

A la tête de l’ASSE, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer souhaitaient tourner la page. Pour cela, en avril 2021, les deux patrons des Verts avaient publié une lettre pour annoncer la mise en vente du club stéphanois. Les mois ont passé, plusieurs candidats se sont manifestés, mais aujourd’hui, rien n’a bougé à l’ASSE. Malgré plusieurs rebondissements, la vente de l’actuel 18ème de Ligue 1 n’a jamais été bouclée et selon les dernières informations de ButFootballClub , cela pourrait bien ne jamais se faire.

Une vente n’est plus d’actualité ?

Finalement, la vente de l’ASSE ne serait plus d’actualité. En effet, grâce à l’accord entre la LFP et le CVC, les Verts pourraient récupérer un peu plus de 30M€ à la fin de la saison. A cela, d’autres liquidités devraient rentrer dans les caisses avec les ventes de certains joueurs de Pascal Dupraz. Par conséquent, pour Romeyer et Caïazzo, il n’y aurait plus urgence à vendre l’ASSE. En revanche, les deux patrons des Verts seraient plutôt à la recherche d’un actionnaire minoritaire. A voir si celui-ci pourrait être trouvé afin d’injecter de nouveaux fonds pour l’ASSE.