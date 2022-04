Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli donne le ton pour son avenir à l’OM !

Publié le 7 avril 2022 à 6h15 par Th.B.

Sous contrat jusqu’à l’été 2023, Jorge Sampaoli compte gagner avec l’OM, mais en suivant ses préceptes de jeu auxquels il a affirmé qu’il ne dérogerait pas jusqu’à son départ.

Nommé entraîneur de l’OM à la toute fin du mois de février 2021, Jorge Sampaoli est parvenu à faire de l’Olympique de Marseille, et notamment grâce au recrutement XXL du président Pablo Longoria, un club à nouveau conquérant pour potentiellement se battre pour des trophées. Engagé en 1/4 de finale de Ligue Europa Conférence face au PAOK Athènes jeudi soir, l’OM de Jorge Sampaoli doit trouver le moyen de gagner des titres en suivant les préceptes de jeu du technicien argentin comme ce dernier l’a fait savoir en conférence de presse mercredi.

« J'essaye de respecter mes idées jusqu'au bout, jusqu'à ce que je ne sois plus là »