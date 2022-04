Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’optimisme est au rendez-vous dans le dossier Salah !

Publié le 5 avril 2022 à 6h00 par Th.B.

Entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp estime que l’optimisme est à son rendez-vous pour l’éventuelle prolongation du contrat de Mohamed Salah bien que le PSG soit dans le coup pour s’attacher ses services.

Un départ à l’intersaison pour Mohamed Salah ? Alors que son contrat court jusqu’en juin 2023, Liverpool refuserait de le laisser entrer dans l’ultime année de son engagement contractuel comme The Daily Mirror le révélait ces derniers mois. Depuis, des avancées concrètes ne seraient pas à noter entre les deux parties pour que Liverpool accepte d’offrir la grosse revalorisation salariale réclamée par Salah et son agent Ramy Abbas Issa. De quoi donner des idées au PSG et notamment dans le cadre de l’éventuelle succession de Kylian Mbappé cet été bien que Daniel Riolo ait affirmé qu’une prolongation de contrat de l’attaquant du PSG sera annoncée en mai prochain. De son côté, l’entraîneur de Liverpool, à savoir Jürgen Klopp, est monté au créneau.

« Les parties décisives se parlent et c'est tout ce dont j'ai besoin »