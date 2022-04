Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe sur l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 6 avril 2022 à 21h15 par A.M. mis à jour le 6 avril 2022 à 21h16

Bien qu'il ne semble toujours pas avoir tranché pour son avenir, Kylian Mbappé se rapprocherait de plus en plus d'une prolongation au PSG.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Kylian Mbappé n'écarte plus l'idée d'une prolongation de contrat au PSG alors que son bail s'achève en juin prochain. D'ailleurs, dimanche soir, il a confirmé qu'il n'avait pas tranché pour son avenir. « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres. Je n’ai pas envie de me tromper, j’ai envie de faire le bon choix. Après je sais que pour les gens, ça tarde un peu, on en parle tous les jours », assurait-il au micro de Prime Video.

Mbappé plus proche que jamais d'une prolongation ?