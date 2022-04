Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland prépare une grande annonce !

Publié le 6 avril 2022 à 20h45 par P.L.

Si Kylian Mbappé venait à partir cet été, le PSG souhaiterait recruter Erling Haaland pour le remplacer. D'ailleurs, le Norvégien devrait prendre sa décision très prochainement pour son avenir.

Cet été, le PSG pourrait bien perdre Kylian Mbappé, qui est en fin de contrat et dont l’avenir est toujours incertain. Leonardo se préparerait donc au pire et voudrait assurer au mieux la succession de l’attaquant de 23 ans. Ainsi, comme le10sport.com vous l’a révélé en août dernier, le directeur sportif parisien a fixé l’une de ses priorités sur Erling Haaland. Toutefois, de nombreux clubs seraient également intéressés par le joueur du Borussia Dortmund, alors que ce dernier n’a pas encore tranché pour son avenir. Mais cela ne devrait plus tarder.

Haaland va bientôt prendre sa décision pour son avenir