Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme forcing du Barça pour convaincre Ousmane Dembélé !

Publié le 6 avril 2022 à 20h30 par La rédaction

Libre de tout contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé n’a pas encore tranché pour son avenir. Le PSG continue de garder un œil sur sa situation, pendant que tout le monde au FC Barcelone tente de le convaincre de rester.

L’avenir d’Ousmane Dembélé est toujours aussi flou. L’hiver dernier, l’international français penchait plus que jamais vers un départ du FC Barcelone, avant de faire un retour tonitruant au sein de l’effectif de Xavi. Avec 10 passes décisives sur l’année civile, Dembélé est en passe de rattraper Karim Benzema, le meilleur passeur de Liga avec 11 offrandes. Résultat, vu les performances de l’ancien attaquant de Dortmund, le Barça a rouvert les négociations pour conserver Ousmane Dembélé. Un dossier compliqué puisque le PSG est entré dans la danse. D’après les informations du journal Le Parisien , le club de la capitale s’intéresserait toujours à lui en vue du départ d’Angel Di Maria, mais également pour avoir un atout supplémentaire dans la prolongation de Kylian Mbappé. En dépit de ce qui se dit sur le PSG et la reprise des négociations avec le FC Barcelone, le clan Dembélé n’aurait toujours pas tranché pour l’avenir du joueur formé au Stade Rennais. Par ailleurs, Le Parisien précise qu’il n’y aurait pas d’accord verbal entre Ousmane Dembélé et le PSG. Ce qui encourage le FC Barcelone à continuer sa propagande pour conserver le champion du monde 2018…

«Je kidnapperais Dembélé à Barcelone»