Mercato - Barcelone : Une menace colossale pour Xavi avec Lewandowski ?

Publié le 6 avril 2022 à 16h00 par G.d.S.S.

Alors que Robert Lewandowski semble bien parti pour rallier le FC Barcelone, son profil aurait également été proposé par Pini Zahavi à l’Atlético de Madrid.

Robert Lewandowski et le Bayern Munich, c’est bientôt la fin ? Le buteur polonais de 33 ans n’aura plus qu’une année de contrat en juin prochain avec le club bavarois, et à en croire les dernières tendances, une prolongation n’est pas du tout à l’ordre du jour pour Lewandowski. L’Equipe indique dans ses colonnes du jour que Pini Zahavi, l’agent du joueur, réclame un nouveau bail de deux ans assorti d’une revalorisation salariale, ce qui est très loin de la position du Bayern Munich. Son profil a donc été proposé au FC Barcelone qui semble même bien parti pour rafler la mise si l’on en croit la presse espagnole, mais ce n’est pas tout.

L’Atlético également en course pour Lewandowski ?